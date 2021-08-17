Строительство Северного потока-2 завершат до 23 августа - СМИ

Северный поток-2 достроят до конца следующей недели

Строительство скандального газопровода Северный поток-2 намерены завершить на следующей неделе - ожидается, что объект будет достроен накануне Дня независимости Украины, сообщает Deutsche Welle.

По данным телеканала, строительство российского газопровода планируют завершить 23 августа.

Ожидается, что российский газ, полученный по Северному потоку-2, будут перекачивать в Германию, Нидерланды, а также в северные регионы Италии.

Украина выступает против строительства и запуска российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он соединит Россию и Европу в обход украинской территории. Запуск газопровода будет угрожать будущему транзита российского газа через Украину, а также составит риски для безопасности нашего государства.

Дефицит газа в Европе и запуск Северного потока-2 - о чем ранее писал Главред:

В Европе стремительно подскочили и продолжают расти цены на газ, а топливные хранилища стран пустеют. Стоимость тысячи кубометров топлива бьет рекорды, причем наблюдается тенденция к дальнейшему росту цен. Ситуация спровоцирована техническими причинами и действиями Газпрома, который отказывается от дополнительной прокачки газа в Евросоюз через территорию Украины.

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Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что цены на газ в Европе растут из-за шантажа со стороны Газпрома. По его мнению, это фактически ультиматум: либо ЕС одобряет достройку Северного потока-2, либо европейцы сталкиваются с проблемами поставки газа путем украинской газотранспортной системы.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждают, что проблемы Европы с газом – результат политики Газпрома, который шантажирует ЕС и пробивает выгодные для себя условия запуска СП-2.

На рынке газа Европы ожидают, что цены стабилизируются уже после марта 2022 года. Впрочем, не исключается вероятности, при которой стоимость топлива снова изменится в том случае, если Газпром снизит прокачку газа.

11 августа в компании Nord Stream 2 заявили о технической достройке первой нитки газопровода Северный поток-2. Начались тестовые работы по заполнению трубопровода топливом.