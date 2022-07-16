Суд в Гааге в октябре перейдет к рассмотрению дела о геноциде украинцев - МИД

Война в Украине, Путин / Reuters, УНИАН

Международный суд ООН в Гааге начнет рассматривать по сути дело об обвинениях Российской Федерации в геноциде украинцев. Об этом во время Всеукраинского телемарафона сообщил агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич.

"Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это означает, что Российская Федерация имеет три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к рассмотрению дела по существу", - сказал он.

По его словам, Украина может привлечь к ответственности Россию как государство, а также конкретных лиц.

Статус России как государства-спонсора терроризма

Журналисты американского издания The Washington Post в середине апреля писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал его поспособствовать признанию России государством-спонсором терроризма.

Отмечалось, что Байден выразил готовность рассмотреть варианты с целью усиления давления на Москву. Решение о новом статусе для России может привести к санкциям в отношении десятка других стран, которые работают с российским государством и заморозке активов РФ в Штатах.

Читайте такжеВ Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать Путина

Читайте также: