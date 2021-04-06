Сын Байдена рассказал, за что получал 50 тысяч долларов в Burisma

Джо Байден и его сын Хантер / Фото Reuters

Сын президента США Хантер Байден заявил, что украинская газодобывающая компания Burisma противостояла прямым интересам президента России Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS накануне выхода в свет 6 апреля своей автобиографии Прекрасные вещи (Beautiful Things).

Сын 46-го президента США отметил, что не считает работу в компании Burisma ошибкой, однако признает, что недооценил, как это может быть использовано против него.

Байден-младший также заявил, что никто в итоге не доказал, что какие-либо его действия были противозаконными.

"Я знал одно – Burisma противостояла прямым интересам самого опасного человека в мире", - сказал Хантер Байден.

В автобиогарфии Байден-младший пишет: "Я убежден, что развитие в Украине таких газодобывающих бизнесов как Burisma Group, стало барьером для посягательств России на суверенитет Украины. Россия пыталась атаковать Burisma именно из-за газа".

Напомним: