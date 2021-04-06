Сын Байдена рассказал, за что получал 50 тысяч долларов в Burisma

Хантер Байден отметил, что не считает работу в компании Burisma ошибкой, однако признает, что недооценил, как это может быть использовано против него.
Сын президента США Хантер Байден заявил, что украинская газодобывающая компания Burisma противостояла прямым интересам президента России Владимира Путина.
Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS накануне выхода в свет 6 апреля своей автобиографии Прекрасные вещи (Beautiful Things).
Сын 46-го президента США отметил, что не считает работу в компании Burisma ошибкой, однако признает, что недооценил, как это может быть использовано против него.
Байден-младший также заявил, что никто в итоге не доказал, что какие-либо его действия были противозаконными.
"Я знал одно – Burisma противостояла прямым интересам самого опасного человека в мире", - сказал Хантер Байден.
В автобиогарфии Байден-младший пишет: "Я убежден, что развитие в Украине таких газодобывающих бизнесов как Burisma Group, стало барьером для посягательств России на суверенитет Украины. Россия пыталась атаковать Burisma именно из-за газа".
Напомним:
- Хантер Байден в 2014-2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Эту компанию связывают с экс-министром правительства Азарова Николаем Злочевским.
- В совете директоров Burisma Хантер Байден получал 50 тысяч долларов в месяц.
- Команда бывшего президента Дональда Трампа неоднократно пыталась доказать, что Байден-старший продвигал бизнес-интересы сына в Украине, пользуясь должностью вице-президента США.
- Сам Джо Байден говорил, что его сын самостоятельно принимал решение работать в украинской газовой компании Burisma.
- Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента экс-президента Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей - объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонила обе статьи обвинения.
- В октябре американская газета New York Post опубликовала компрометирующие Хантера Байдена материалы. Они были найдены в портативном компьютере, который был оставлен в ремонтной мастерской.