"Та хоть три ноги потеряй": в РФ водитель маршрутки угрожал битой наглому безногому оккупанту

В Пскове наглому безногому оккупанту угрожали битой / Коллаж фото Reuters, скриншот

В российский Псков вернулся безногий оккупант, который пытался воевать против Украины, но пострадал сам. Ему битой угрожал местный водитель маршрутки, а пассажиры тихонько хохотали. Видео разлетелось в Сети.

Весь этот инцидент начался с того, что оккупант решил проехать в общественном транспорте бесплатно, аргументируя это тем, что он потерял в Украине свои ноги.

"- Я воевал, дед!- Я рад за тебя. Нужно было не воевать! - Я ноги потерял, дед!- Та хоть три потеряй, мне то что. - А как же нацисты, дед?! Они детей едят! За что я потерял свои ноги? - Наверное за семью свою, но ничего не получилось", - общаются оккупант и водитель.

В это время один из пассажиров сказал водителю, чтобы он "давил" вояку. А оккупант начал угрожать маршрутчику тем, что "позовет своих".

Но водитель не испугался, а взял в руки биту и вышел к неспокойному уже бывшему солдату. Но тут что-то пошло не так и оккупант сразу же попятился назад, моля его не трогать.

"Нет-нет, дед, давай без этого", - разнылся оккупант.

Вот сразу видно, как на самом деле россияне ценят своих "защитников" и соболезную им.

Как сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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