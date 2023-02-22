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Танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину - Дуда

22 февраля 2023, 22:40
Также Дуда добавил, что у Польши есть серьезные проблемы с получением запасных частей для немецкий танков.
Дуда, танки Леопард
Дуда / Офис президента, Bundeswehr

Президент Анджей Дуда заявил, что Польша уже подготовила к отправке в Украину танки Leopard 2.

В интервью CNN он отметил, что их планируют доставить в течение месяца.

"Сегодня наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре на танках Leopard тренируются украинские танкисты, мы готовим их прямо сейчас, идет цикл обучения", - отметил глава Польши.

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По его словам, украинские военные, которых сейчас обучают в Польше, "в течение одного месяца будут готовы вернуться в Украину вместе с танками".

Также Дуда добавил, что у Польши есть серьезные проблемы с получением запасных частей для немецкий танков.

"Это не только у нас - эти проблемы довольно распространены. У других стран тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с поставками запчастей. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть", - уточнил он.

Украина получит танки Leopard от Запада

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин во время заседания в формате Рамштайн 14 февраля заявил, что танки Leopard немецкого производства согласились передать Украине восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Также сообщалось, что в правительстве Финляндии пока не приняли решение о передаче немецких боевых танков Leopard для армии Украины. Там колеблются из-за того, что имеют общую границу со страной-агрессором РФ. Об этом рассказала глава финского правительства Санна Марин.

Ранее, в начале февраля, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году. В то же время немецкое правительство одобрило еще одно решение для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, теперь официально разрешен экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине от других стран.

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