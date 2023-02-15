Тела матери и двоих сыновей нашли под завалами: в Турции погибла семья из Запорожья

В результате землетрясения в Турции погибли пятеро украинцев. Среди них семья Петровых из Запорожья.

Юлия Петрова с детьми / Suspilne.media/С.Петров

Число жертв мощного землетрясения в Турции уже превысило отметку в 35 тысяч человек. На данный момент в больницах находятся около 13,2 тыс. пострадавших от стихийного бедствия.

К сожалению, среди погибших и украинцы. В результате землетрясения в Турции погибли пять украинцев. В городе Антакья под завалами разрушенного землетрясением дома нашли тела украинки и двух ее сыновей, сообщил отец погибшей Сергей Петров в комментарии Суспільному.

Что известно о погибшей семье из Украины

Они находились в Турции лишь несколько месяцев. 46-летняя запорожанка Юлия Петрова и ее сыновья Захар (10 лет) и Матвей (5 лет) переехали к родственникам.

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"С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь. Но вчера вечером [13 февраля] нам подтвердили, что их тела обнаружили под завалами", — сказал Петров.

По словам отца погибшей Украинки, ее супруг — военнослужащий, который после ранения лечился в Запорожье. Он собирался ехать в Турцию, чтобы помочь с поисками жены и детей.

Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

Ранее сообщалось, что в Турции после землетрясения до сих спасатели со всего мира разбирают завалы и вытаскивают из-под обломков выживших людей и тела погибших. В провинции Хатай на юге страны произошел несчастный случай прямо во время спасательной операции.

Спасатели прибыли к обрушенному дому и разбирали завалы. В этот момент обломки не удержались и завалили одного из мужчин.

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