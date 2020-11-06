Телеканалы США отключили Трампа из эфира во время заявления по выборам

Американские телеканалы назвали "абсолютной ложью" заявления Трампа о фальсификациях на выборах президента США.
Несколько американских телеканалов – MSNBC, ABC, CBS, CNBC – прервали прямой эфир из Белого дома, во время которого действующий президент Дональд Трамп сделал заявление о своей победе на выборах президента США и массовых фальсификациях в рамках избирательного процесса.
Как сообщает американское издание The Verge, в пятницу, 6 ноября, Трамп выступил в Белом доме с речью, в рамках которой президент объявил, что именно он выигрывает выборы, тогда как оппоненты пытаются "украсть победу" и заявил о подтасовках результатов.
Телеканалы MSNBC, ABC, NBC, CBS, CNBC остановили трансляцию выступления Трампа. Телеведущие заявили, что его заявления являются ложными. В частности, ведущий MSNBC сказал, что телекомпания ничего не знает о нарушениях на выборах и победе Трампа. На NBC и ABC также заявили о бездоказательности слов действующего президента о подтасовках голосов.Читайте такжеВыборы в США: прохожие с криками ворвались в прямой эфир украинского телеканала
Комментируя отключение Трампа из эфира, ведущий CNBC Шепард Смит заявил, что трансляция прервана из-за того, что слова президента являются, скорее, "абсолютной ложью", нежели правдой.
На MSNBC заявили о том, что речь Трампа заблокировали и в Twitter.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.
Выборы президента США
- В Америке 3 ноября состоялись выборы президента. Согласно данным подсчета голосов в реальном времени, по-прежнему лидирует Джо Байден, который претендует на 264 голоса выборщиков. У Трампа 214 голосов.
- В Джорджии Байден сравнялся по процентным показателям с Трампом – у обоих кандидатов по 49,4% голосов избирателей. Однако "демократ" уже опережает "республиканца" на 917 голосов. Там подсчитано 99% голосов избирателей. Победа в штате дает кандидату 16 голосов выборщиков.
- Ранее суд отказал Трампу в требовании остановить подсчет голосов в Мичигане, одном из стратегических штатов, где победу одерживает Байден.