Телеканалы США отключили Трампа из эфира во время заявления по выборам

На телеканалах США утверждают, что у Трампа нет доказательств фальсификации президентских выборов / Reuters

Несколько американских телеканалов – MSNBC, ABC, CBS, CNBC – прервали прямой эфир из Белого дома, во время которого действующий президент Дональд Трамп сделал заявление о своей победе на выборах президента США и массовых фальсификациях в рамках избирательного процесса.

Как сообщает американское издание The Verge, в пятницу, 6 ноября, Трамп выступил в Белом доме с речью, в рамках которой президент объявил, что именно он выигрывает выборы, тогда как оппоненты пытаются "украсть победу" и заявил о подтасовках результатов.

Телеканалы MSNBC, ABC, NBC, CBS, CNBC остановили трансляцию выступления Трампа. Телеведущие заявили, что его заявления являются ложными. В частности, ведущий MSNBC сказал, что телекомпания ничего не знает о нарушениях на выборах и победе Трампа. На NBC и ABC также заявили о бездоказательности слов действующего президента о подтасовках голосов.Читайте такжеВыборы в США: прохожие с криками ворвались в прямой эфир украинского телеканала

Комментируя отключение Трампа из эфира, ведущий CNBC Шепард Смит заявил, что трансляция прервана из-за того, что слова президента являются, скорее, "абсолютной ложью", нежели правдой.

На MSNBC заявили о том, что речь Трампа заблокировали и в Twitter.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020 3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​ Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата. ​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря. Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени. По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса. После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров. Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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