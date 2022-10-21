"Теперь мы – страна женщин": после начала мобилизации в Москве почти не осталось мужчин - NYT

После начала мобилизации в Москве почти не осталось мужчин - NYT / соцсети

Москва превратилась в город женщин, а в ресторанах, магазинах и барбершопах мужчин практически не встретить – они либо отправились на войну в Украину, либо скрываются от мобилизации.

Как пишет The New York Times, по пятницам в барбершопе Chop-Chop, который находится в центре Москвы, всегда многолюдно, но накануне прошлых выходных было занято лишь одно из четырех кресел.

"Около половины наших клиентов уехали", – отметила менеджер заведения Ольга.

Примечательно, что многие мужчины держатся подальше от улиц, опасаясь получить повестку о призыве в армию. Ольга рассказывает, что по дороге на работу видела, как на каждом из четырех выходов из метро проверяли документы. Она отметила, что ее парень, работавший парикмахером в салоне, тоже уехал из страны.

Издание также отмечает, что ощутимо поредели ряды столичной интеллигенции, у которой, как правило, водятся деньги и есть заграничные паспорта. Некоторые постоянные посетители ресторанов, престижных магазинов и салонов покинули Москву, еще когда началось вторжение в Украину. Однако многие мужчины были либо призваны в армию в течение последнего времени, либо скрываются, надеясь избежать призыва, либо уехали за границу.

"Я чувствую, что теперь мы – страна женщин. Я искала друзей-мужчин, чтобы они помогли мне передвинуть мебель, но поняла, что почти все они уехали", – сказала NYT 33-летняя фотограф Станислава.

Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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