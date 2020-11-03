Теракт в Вене: число жертв возросло, полиция ищет одного из нападавших

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября / Фото Reuters

В центре Вены 2 ноября произошел теракт, по состоянию на утро вторника стало известно, что число жертв трагедии возросло до двух человек - в больнице скончалась тяжело раненая женщина.

Об этом сообщает Reuters.

В столице Австрии власти продолжают усиливать меры безопасности. Как известно, один из нападавших был ликвидирован, при этом по меньшей мере один из террористов смог убежать. Полиция до сих пор его ищет. Местных жителей и в дальнейшем просят оставаться дома и не выходить без крайней необходимости. Сегодня, 3 ноября, дети могут не посещать школы.

"Нашему полицейскому спецподразделения удалось ликвидировать вооруженного штурмовой винтовкой террориста, и, по имеющейся информации у нас на данный момент, по меньшей мере еще один преступник еще находится в бегах", - заявил федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер во время пресс-конференции в ночь на 3 ноября.

В полиции Вены так же сообщили, что контртеррористическая операция продолжается, к ней привлечено 150 человек из подразделения спецназначения Кобра, 100 человек из группы быстрого реагирования Вега, а также представители полицейско-контрразведывательной службы BVT и криминальная полиция. Центр города остается полностью перекрытым.

В МВД Австрии также заявили, что в целях безопасности усиливается контроль на границах со странами-соседями.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в Twitter высказал поддержку Австрии.

"В это тяжелое время Украина поддерживает Австрию. Мои соболезнования пострадавшим во время ужасающего теракта в Вене", - написал он.

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