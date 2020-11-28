Тихановская объяснила свою позицию о принадлежности Крыма

По вопросу Крыма сложилась ситуация, которая является реальностью на сегодня, утверждает Светлана Тихановская.
Согласно международному законодательству Крым принадлежит Украине, однако фактическая принадлежность полуострова определяется той ситуацией, которая сложилась на сегодня.
Об этом заявила лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская в интервью Радио Свобода. По ее словам, полуостров Крым является территорией Украины согласно международному праву.
На уточняющий вопрос о том, кому фактически принадлежит Крым, Тихановская сказала: "Имеем то, что имеем".Читайте такжеОппонент Лукашенко Цепкало рассказал, почему в Беларуси не говорят об аннексии Крыма
Позиция Светланы Тихановской по Крыму
- Накануне выборов президента Беларуси Светлана Тихановская утверждала, что Крым юридически принадлежит Украине, а фактически – России.
- Белорусский журналист Франак Вячорка в августе заявил, что Светлана Тихановская открыто не высказывается по поводу принадлежности Крыма, так как в случае декларации подобных заявлений она может потерять поддержку среди пророссийского сегмента белорусских активистов.
- В сентябре Тихановская сказала, что Крым "отошел другому государству" в условиях нарушения международного законодательства.
- Уже в ноябре Светлана Тихановская заявила о принадлежности Крыма Украине и выступила против любой проявлении агрессии, в том числе и на Донбассе. Однако политик подчеркнула, что это – ее личная позиция.
Автор: Андрей Ганжа