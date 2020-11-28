Тихановская объяснила свою позицию о принадлежности Крыма

Крым - территория Украины, согласно международному праву - Тихановская / Скриншот YouTube

Согласно международному законодательству Крым принадлежит Украине, однако фактическая принадлежность полуострова определяется той ситуацией, которая сложилась на сегодня.

Об этом заявила лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская в интервью Радио Свобода. По ее словам, полуостров Крым является территорией Украины согласно международному праву.

На уточняющий вопрос о том, кому фактически принадлежит Крым, Тихановская сказала: "Имеем то, что имеем".Читайте такжеОппонент Лукашенко Цепкало рассказал, почему в Беларуси не говорят об аннексии Крыма

Позиция Светланы Тихановской по Крыму