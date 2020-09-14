Тихановская резко ответила на кредит для Беларуси от России

Светлана Тихановская выступила против российского кредита / Reuters

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская эмоционально прокомментировала кредит для Беларуси, который пообещал выдать президент РФ Владимир Путин по просьбе Александра Лукашенко.

"У меня многие просят дать комментарий по поводу кредита, который Путин намерен дать Лукашенко. Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий - это обращение к гражданам России: "Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы". Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет", — написала Тихановская на своем официальном канале в Telegram.

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