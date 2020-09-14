Тихановская резко ответила на кредит для Беларуси от России

Лидер оппозиции полагает, что отдавать заем будет не народ, а президент.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская эмоционально прокомментировала кредит для Беларуси, который пообещал выдать президент РФ Владимир Путин по просьбе Александра Лукашенко.
"У меня многие просят дать комментарий по поводу кредита, который Путин намерен дать Лукашенко. Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий - это обращение к гражданам России: "Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы". Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет", — написала Тихановская на своем официальном канале в Telegram.
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Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам встречи российский президент заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.
14 сентября в Александр Лукашенко улетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, которые пройдут в формате тет-а-тет.
13 сентября Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности сообщило, что Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко.
9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку визита Александра Лукашенко в РФ и рассказал, планируют ли в Кремле поглощение Беларуси со стороны России. "Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - подчеркнул Песков.
8 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией.