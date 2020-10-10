Тихановская унизила Лукашенко после его встречи с политзаключенными в СИЗО

Светлана Тихановская / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала встречу Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ.

Своей встречей с арестованными оппозиционерами Лукашенко признал существование политзаключенных, "которых он раньше называл уголовниками", цитирует Тихановскую Telegram-канал ее пресс-службы.

"Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно", — прокомментировала встречу Тихановская.

Она подчеркнула, что диалог в тюремной камере "не ведется" и предположила, что глава государства говорит о конституционной реформе "только чтобы ослабить наш протест".

"Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", — пообещала она.

В свою очередь член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко призвал не верить словам и поступкам президента. "Он посадил за стол переговоров политзаключенных, которых еще вчера обвинял в экономических преступлениях. Это событие официально признает не только факт наличия политзаключенных в Беларуси, но и то, что белорусские протесты действуют. Они работают и создают властям серьезные неудобства", — написал он в Telegram.