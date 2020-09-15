Тихановская упрекнула Путина за поддержку диктатора

Лидер оппозиции подчеркнула, что глава Кремля не понял беларуский народ.
Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская высказала сожаление от имени всего беларуского народа в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин поддержал "диктатора" Александра Лукашенко.
"Нам, белорусскому народу, очень жаль, что господин Путин в этой ситуации поддержал диктатора, а не белорусский народ. Он же видит, что проходит в Беларуси — что нас большинство, что мы не хотим больше жить с этой властью. Мы проснулись, и мы хотим сами решать, как нам жить дальше. Мы, белорусский народ, это считаем неприемлемым", — цитирует ее Голос Америки.
Тихановская критикой в адрес Путина отреагировала на намерение Кремля выделить режиму Лукашенко кредит на сумму в 1,5 миллиарда долларов. По ее словам, экс-президента в стране лидером уже не считают, поскольку он утратил легитимность.
"Люди не воспринимают его как президента Республики Беларусь. Это дает нам основания говорить о том, что все его сделки, все переговоры, которые сейчас были проведены, они будут пересмотрены в будущем после новых честных выборов, когда к власти придет новый президент", — добавила она.
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Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам встречи российский президент заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.
14 сентября в Александр Лукашенко улетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным, которые пройдут в формате тет-а-тет.
13 сентября Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности сообщило, что Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко.
9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку визита Александра Лукашенко в РФ и рассказал, планируют ли в Кремле поглощение Беларуси со стороны России. "Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - подчеркнул Песков.
8 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией.