Тихановская упрекнула Путина за поддержку диктатора

Тихановская сожалеет, что Путин поддержал диктатора / Reuters

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская высказала сожаление от имени всего беларуского народа в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин поддержал "диктатора" Александра Лукашенко.

"Нам, белорусскому народу, очень жаль, что господин Путин в этой ситуации поддержал диктатора, а не белорусский народ. Он же видит, что проходит в Беларуси — что нас большинство, что мы не хотим больше жить с этой властью. Мы проснулись, и мы хотим сами решать, как нам жить дальше. Мы, белорусский народ, это считаем неприемлемым", — цитирует ее Голос Америки.

Тихановская критикой в адрес Путина отреагировала на намерение Кремля выделить режиму Лукашенко кредит на сумму в 1,5 миллиарда долларов. По ее словам, экс-президента в стране лидером уже не считают, поскольку он утратил легитимность.

"Люди не воспринимают его как президента Республики Беларусь. Это дает нам основания говорить о том, что все его сделки, все переговоры, которые сейчас были проведены, они будут пересмотрены в будущем после новых честных выборов, когда к власти придет новый президент", — добавила она.

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