Трамп грязно выругался в прямом эфире: что взбесило президента США

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил нецензурные выражения в прямом радиоэфире.

Американский лидер выругался в прямом эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show, сообщает Politico.

Нецензурные выражения Трампа прозвучали в ходе обсуждения возможной поддержки Ираном террористических группировок,

"Если вы будете *** [обманывать] нас, если вы сделаете нам что-то плохое, то мы сделаем с вами то, чего никогда раньше не делали", — подчеркнул Трамп.

В США существует запрет Федеральной комиссии по связи на употребление ненормативной лексики в прямом эфире днем, так как высока вероятность, что ее могут услышать дети.

Ранее Трамп публично высказал мнение, что его соперник на ноябрьских выборах, кандидат в президенты от Демократический партии США Джо Байден, не контролирует свои слова, поскольку лишился разума.