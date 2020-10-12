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Трамп надумал до выборов заключить ядерную сделку с Россией - СМИ

12 октября 2020, 09:29

Принципиальная договоренность по ядерной сделке с Москвой уже достигнута.

Путин, Трамп
Трамп решил заключить с Путиным ядерную сделку / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует подписать соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.

О планах Трампа на заключение соглашения пишет издание Axios со ссылкой на источник.

По данным издания, в вашингтонской администрации полагают, что принципиальная договоренность по ядерной сделке с Москвой уже достигнута. Кроме того, власти США убеждены, что подготовку соглашения удастся завершить уже через неделю после того, как переговоры "всерьез возобновятся".

Сдвиг по СНВ произошел после встречи главы Совета Безопасности России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Роберта О'Брайена. Переговоры состоялись 2 октября в Женеве. На встрече были достигнуты договоренности, по которым были назначены следующие переговоры замглавы российского МИДа Сергея Рябкова и посланника Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в Хельсинки.

Ядерная сделка – о чем сообщалось ранее:

Ядерная сделка между Россией и США – что важно знать:

СНВ-III (договор между Российской Федерацией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в том числе ядерных вооружений – ред.) был подписан между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, но сегодня Вашингтон считает его устаревшим и не отвечающим американским интересам. Администрация Трампа настаивает на его замене долгосрочным пактом о контроле над вооружениями, под которым, помимо США и России, должен поставить подпись Пекин.

Срок действия нынешнего пакта истекает в феврале 2021 года. Если администрация Трампа откажется от его продления, то впервые за десятилетия никаких ядерных ограничений у США и России не будет - по крайней мере на бумаге.

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