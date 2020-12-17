Трамп не намерен покидать Белый дом даже в день инаугурации Байдена – CNN

Планы Дональда Трампа вызывают беспокойство у советников президента США.
Действующий президент Америки Дональд Трамп, который по-прежнему не признает победу Джо Байдена на выборах президента США, в моменты отчаяния говорит о том, что он не планирует покидать Белый дом в день инаугурации новоизбранного главы государства.
Об этом пишут журналисты американского телеканала CNN в своей статье, посвященной анализу обстановки в окружении Трампа после его поражения на выборах американского президента.
Согласно информации телеканала, Трамп рассказал своим советникам о том, что он не покинет Белый дом даже в тот день, когда новый президент Джо Байден вступит на главный пост страны.Читайте такжеБайден прояснил вопрос уголовного преследования Трампа
"В моменты глубочайшего отрицания (поражения) Трамп сообщил некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, только чтобы его вывели по ступеням", - отмечают журналисты.
Подчеркивается, что такое поведение беспокоит советников политика. Впрочем, они не верят в реализацию планов Дональда Трампа.
Выборы президента США новости
- Коллегия выборщиков признала кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена триумфатором выборов и новоизбранным главой государства. Он получил 300 голосов выборщиков, республиканцу Дональду Трампу досталось 232 голоса.
- В начале ноября в Белом доме заявили, что Дональд Трамп планирует продолжать борьбу за пост президента США, однако он будет следовать правилам и передаст свои полномочия победителю выборов Джо Байдену.
- Однако 27 ноября Трамп сказал, что он готов отдать власть Байдену только в том случае, если демократы докажут честное получение их кандидатом 80 миллионов голосов на выборах.
- 15 декабря Дональд Трамп сделал заявление, согласно которому Байден получил 2,7 миллионов голосов незаконным образом из-за подтасовки избирательного процесса.