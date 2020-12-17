Трамп не намерен покидать Белый дом даже в день инаугурации Байдена – CNN

Трамп не исключает, что в день инаугурации Байдена его выведут из Белого дома / Скриншот YouTube

Действующий президент Америки Дональд Трамп, который по-прежнему не признает победу Джо Байдена на выборах президента США, в моменты отчаяния говорит о том, что он не планирует покидать Белый дом в день инаугурации новоизбранного главы государства.

Об этом пишут журналисты американского телеканала CNN в своей статье, посвященной анализу обстановки в окружении Трампа после его поражения на выборах американского президента.

Согласно информации телеканала, Трамп рассказал своим советникам о том, что он не покинет Белый дом даже в тот день, когда новый президент Джо Байден вступит на главный пост страны.Читайте такжеБайден прояснил вопрос уголовного преследования Трампа

"В моменты глубочайшего отрицания (поражения) Трамп сообщил некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, только чтобы его вывели по ступеням", - отмечают журналисты.

Подчеркивается, что такое поведение беспокоит советников политика. Впрочем, они не верят в реализацию планов Дональда Трампа.

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