Трамп потерял штат Висконсин: Байден победил с минимальным отрывом

У Трампа уже заявили, что будут требовать пересчета голосов в этом штате.
Действующий глава Белого Дома Дональд Трамп потерял один из ключевых штатов - Висконсин. По результатам обработки 99% бюллетеней, Джо Байден опережает его на 0,6%. Это будет стоить Трампу десяти выборщиков.
По данным The New York Times и NBC News, Байден получил 49,4% голосов избирателей, а его соперник Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, — 48,8% голосов. По данным Fox News, Байден получил в Висконсине 49,6% голосов, Трамп — ровно 49%. AP указывает, что разрыв между кандидатами составил 0,624 процентных пункта.
Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в Висконсине и приостановку подсчета в Мичигане, где наблюдателей не допустили к процедуре подсчета бюллетеней.
Но пересчитывать голоса в Висконсине, скорее всего, не будут. Глава избиркома штата заявила, что их считали корректно.
Руководитель избирательного штаба Трампа Билл Степьен говорит, что он запросит пересчет голосов в Висконсине, хотя до его начала может пройти до двух недель. В 2016 году пересчет голосов по всему штату увеличил маржу Трампа на 131 голос.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.
Президентские выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- Кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов на выборах в США в Вирджинии.
- Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден оторвался от своего визави – "республиканца" и действующего президента Дональда Трампа – в Висконсине и Мичигане. Лидирует "демократ" и в Неваде.
- У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах и добавил, что он может обратиться в Верховный суд США с целью остановки подсчета бюллетеней, которые принимаются избирательными комиссиями по почте.
Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента
Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.
Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.
Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.
День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.
В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.
Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.
Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.
По состоянию на 2017 год было 164 случаев "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.
Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.