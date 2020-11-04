Трамп потерял штат Висконсин: Байден победил с минимальным отрывом

Трамп потерял штат Висконсин / Reuters

Действующий глава Белого Дома Дональд Трамп потерял один из ключевых штатов - Висконсин. По результатам обработки 99% бюллетеней, Джо Байден опережает его на 0,6%. Это будет стоить Трампу десяти выборщиков.

По данным The New York Times и NBC News, Байден получил 49,4% голосов избирателей, а его соперник Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, — 48,8% голосов. По данным Fox News, Байден получил в Висконсине 49,6% голосов, Трамп — ровно 49%. AP указывает, что разрыв между кандидатами составил 0,624 процентных пункта.

Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в Висконсине и приостановку подсчета в Мичигане, где наблюдателей не допустили к процедуре подсчета бюллетеней.

Но пересчитывать голоса в Висконсине, скорее всего, не будут. Глава избиркома штата заявила, что их считали корректно.

Руководитель избирательного штаба Трампа Билл Степьен говорит, что он запросит пересчет голосов в Висконсине, хотя до его начала может пройти до двух недель. В 2016 году пересчет голосов по всему штату увеличил маржу Трампа на 131 голос.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020 3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​ Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата. ​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря. Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени. По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса. После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров. Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

Президентские выборы в США – о чем сообщалось ранее:

Кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов на выборах в США в Вирджинии.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден оторвался от своего визави – "республиканца" и действующего президента Дональда Трампа – в Висконсине и Мичигане. Лидирует "демократ" и в Неваде.

У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд. Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах и добавил, что он может обратиться в Верховный суд США с целью остановки подсчета бюллетеней, которые принимаются избирательными комиссиями по почте.