Трамп пригрозил "адской битвой" за пост президента США

Дональд Трамп пообещал "адскую битву" за пост президента / Фото: Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп не собирается уступать свой пост избранному президенту Джо Байдену, поэтому публично пообещал ему "адскую битву" за кресло главы государства.

В рамках выступления в штате Джорджия американский лидер заявил, что не готов смириться с фальсификациями на выборах. Видео опубликовано в YouTube.

"Можно проиграть и сказать: "Ну хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз, а может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни". Но когда ты побеждаешь с огромным перевесом, а у тебя отбирают победу и подтасовывают результаты — это недопустимо", — заявил он.

Трамп пообещал Байдену устроить "адскую битву" за пост главы государства, если демократы "захватят" Белый дом и Сенат.

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