Трамп пригрозил "адской битвой" за пост президента США

Американский лидер не намерен отступать без боя.
Глава Белого дома Дональд Трамп не собирается уступать свой пост избранному президенту Джо Байдену, поэтому публично пообещал ему "адскую битву" за кресло главы государства.
В рамках выступления в штате Джорджия американский лидер заявил, что не готов смириться с фальсификациями на выборах. Видео опубликовано в YouTube.
"Можно проиграть и сказать: "Ну хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз, а может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни". Но когда ты побеждаешь с огромным перевесом, а у тебя отбирают победу и подтасовывают результаты — это недопустимо", — заявил он.
Трамп пообещал Байдену устроить "адскую битву" за пост главы государства, если демократы "захватят" Белый дом и Сенат.
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Выборы президента США
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп призывал госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11780 голосов. Руководство штата всячески убеждало Трампа в невозможности таких действий.
Избранный президент США Джо Байден намерен в максимальном масштабе игнорировать действующего руководителя государства Дональда Трампа. Тот ранее много раз заявлял о непризнании результатов президентских выборов-2020.
Намерение республиканцев оспорить в Конгрессе результаты президентских выборов США поддержал вице-президент Майкл Пенс.