Трамп проведет ночь выборов в США с одиозной личностью: о ком идет речь

Известная фигура в небольшом кругу близких людей вместе с экс-президентом будет наблюдать за подсчетом голосов.

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Илон Маск проведет ночь выборов в США с Трампом/ Фото: facebook.com/DonaldTrump

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Известный бизнесмен собирается посетить резиденцию Трампа

Трамп организовал несколько закрытых мероприятий для ночи выборов

Американский миллиардер Илон Маск проведет ночь выборов президента США, то есть ночь на 6 ноября, вместе с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

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Как сообщает The New York Times, эту информацию издание получило от трех источников.

По словам собеседников NYT, Маск собирается посетить резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), где в небольшом кругу близких людей вместе с экс-президентом будет наблюдать за подсчетом голосов.

Трамп организовал несколько закрытых мероприятий для этой ночи, среди которых - ужин для ограниченного круга доноров в Мар-а-Лаго и еще более частная вечеринка для ближайших гостей, которые будут сопровождать его весь вечер.

Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

Выборы в США - что известно

По данным The Guardian, Трампу советуют заявить о победе на выборах преждевременно. Его окружение утверждает, что, вроде бы он ничего не потеряет, если объявит о победе раньше.

В свою очередь эксперт Владимир Дубовик объяснил, как будет отличаться политика Харрис. По его словам, Камала Харрис и Джо Байден являются представителями разных политических групп Демократической партии.

Ранее Главред объяснял, что РФ пытается сорвать выборы в США, ведь на участках уже были проблемы. Во время выборов люди из РФ "заминировали" избирательные участки, говорит секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер.

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