Травля Путина: экс-депутат Госдумы назвал сроки освобождения Навального

Навальному сидеть в тюрьме до 2024 года / instagram/navalny

Одиозного российского оппозиционера Алексея Навального, скорее всего, не выпустят из тюрьмы вплоть до конца президентского срока Владимира Путина в 2024 году.

Такой мрачный прогноз озвучил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире канала Украина 24. Он считает, что социальный протест в России является более опасным, чем последнее расследование Навального о Путине, и власти РФ это понимают.

"Поэтому главные усилия будут направлены на то, чтобы не возникало союза между либералами и левыми, которые могут социализировать повестку дня", - отметил экс-депутат.

По его мнению, Навальному никаких гарантий никто не дает, а если бы давал, то в них невозможно верить, но есть рациональное объяснение его возвращению.

Читайте такжеБелый дом выдвинул требование Кремлю по Навальному

"Если Путин начал Навального травить, то что мешает ему дотравить его на Западе или, если он будет на свободе, в России, если уж и так негативные реакции от всех мировых лидеров получены. Таким образом дело можно довести до конца. Пожалуй, единственным местом, где это не будет происходить, является, собственно, российская тюрьма, потому что это будет слишком очевидно. И люди, соответственно, будут нести за это ответственность. Я думаю, до конца срока Путина до 2024 года, Навальный не получится. Я надеюсь, что его уволят, но я не вижу к этому никаких предпосылок", - считает Пономарев.

Арест Алексея Навального - о чем ранее писал Главред: