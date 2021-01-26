В посольстве РФ упрекнули Навального за слова о Крыме

Российские дипломаты вспомнили якобы о скандальном заявлении оппозиционера о Крыме.
На посольство России в Украине спроектировали портрет оппозиционера с надписью "Свобода Навальному" - в ведомстве это вызвало негодование и дипломаты тут же вспомнили слова политика об якобы отказе возвращать украинский Крым.
"На Посольство спроецировали портрет с надписью: "Свободу Навальному!"...Тому самому, который заявил, что "Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины", - отметили посте посольства России в Украине в Twitter.
Арест Алексея Навального - о чем ранее писал Главред:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.
- 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Автор: Екатерина Трохимчук