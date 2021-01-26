В посольстве РФ упрекнули Навального за слова о Крыме

Фото Навального вызвало негодование в посольстве РФ / Reuters

На посольство России в Украине спроектировали портрет оппозиционера с надписью "Свобода Навальному" - в ведомстве это вызвало негодование и дипломаты тут же вспомнили слова политика об якобы отказе возвращать украинский Крым.

"На Посольство спроецировали портрет с надписью: "Свободу Навальному!"...Тому самому, который заявил, что "Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины", - отметили посте посольства России в Украине в Twitter.

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