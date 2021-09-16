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Тревога у Лаврова: Россия разразилась обвинениями о "вмешательстве" США в выборы в Госдуму

16 сентября 2021, 17:59
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В МИД РФ утверждают, что Москва уже вызвала американского посла Салливана для предоставления "фактов по вмешательству" Вашингтона в выборы.

Мария Захарова
Россия обратилась к США из-за вмешательства американцев в выборы в Госдуму - Захарова / Reuters

В Министерстве иностранных дел России обвинили США во вмешательстве Вашингтона в избирательный процесс в Госдуму. Россияне заявляют об "уникальной" ситуации и говорят, что уже вызвали американского посла Джона Салливана в ведомство для предоставления соответствующих "фактов" и отправили данные в Госдеп и Совет национальной безопасности. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается нынешних выборов, то ситуация уникальная. На протяжении нескольких лет мы слышали от Вашингтона, от Госдепа, от американских силовиков якобы о вмешательстве России в их электоральные процессы. Каждый раз мы задавали вопрос: не могли бы вы предоставить факты? Не было ни фактов, ни данных, ни отчетов, ни докладов, которые они предоставляли бы нам по соответствующим каналам. Мы готовимся к нашим выборам, досрочная их часть уже стартовала, завтра стартует основная часть, и мы фиксируем вмешательство США", - цитирует Захарову информагентство ТАСС.

По ее словам, россияне на намерены часто говорить об этом в публичной сфере, и сосредоточатся, дескать, на переговорах с США. Американский посол Джон Салливан уже вызван в российский МИД, а дипломаты намерены предоставить "факты" и "конкретные" претензии в связи с обвинением по "вмешательству" в выборы.Читайте такжеОружие Киеву и "ненависть" к России: у Путина вспыхнули обвинениями в адрес Украины и США

"Мы об этом не кричим на каждом углу, мы из этого не делаем пиар-кампанию, мы не занимаемся той самой мегафонной дипломатией, которой занимались они, причем это уже не дипломатия, это уже были бои без правил. Мы вызываем американского посла и предоставляем ему возможность ознакомиться с фактологической стороной наших не только подозрений, но и конкретных претензий", - уточнила Захарова, добавив, что российское посольство в США отправляет свои материалы с претензиями в Госдеп и американский Совет национальной безопасности.

Подчеркивается, что посол США в России Джон Салливан уже был вызван в МИД РФ, где провел переговоры с замглавы ведомства Сергеем Рябковым. Россияне предъявили американскому дипломату "доказательства нарушения американскими цифровыми гигантами" законодательства России перед началом выборов в Государственную Думу. Российская сторона утверждает, что вмешательство во внутренние дела страны является недопустимым действием.

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Выборы в Госдуму России

На оккупированном Донбассе руководство российских незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" 9 сентября запустило деятельность по раздаче паспортов РФ, о чем рассказали в Службе безопасности Украины. В спецслужбе утверждают, что такие действия связаны с выборами в Госдуму РФ.

Москва стремится к тому, чтобы в избирательном процессе, который состоится с 17 по 19 сентября, приняли участие граждане Украины с российскими паспортами.

В Офисе президента Украины уточнили, что российский "избирательный процесс" на оккупированном Донбассе нелегитимен – такое "голосование" не имеет никакого значения в политическом и правовом плане. Киев не признает этот процесс, поэтому украинские граждане могут проголосовать на подобных "выборах", если это нужно для их безопасности.

В Европарламенте призвали ЕС не признавать выборы в Госдуму РФ в том случае, если они будут сфальсифицированы. В такой ситуации Брюсселю также рекомендуют изучить вопрос об отстранении России от участия в международных организациях.

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