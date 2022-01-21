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В Турции "собрались" посадить за стол переговоров Зеленского, Путина и "ЛДНР" – Песков

21 января 2022, 12:24

Кремль ждет реакции Киева на якобы инициативы из Турции.

Песков
Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что из Турции, поступают сообщения о том, что, дескать, там собираются пригласить на встречу в Анкару не только украинского гаранта Владимира Зеленского и главу Кремля Владимира Путина, но и представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР". В Москве интересуются мнением Киева поводу такой якобы инициативы. Примечательно, что от Турции таких заявлений не поступало.

В ходе своего брифинга в пятницу, 21 декабря, он сказал о том, что Россия якобы приветствует любые инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе, а из Турции поступают сведения о, дескать, готовности пригласить на переговоры Путина, Зеленского и представителей "ЛДНР".

"Мы слышим заявления, которые звучат из Анкары. Можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации в Украине. Мы также слышали заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса", - сказал Песков.

Также он добавил, что ситуация с участием "ЛДНР" в переговорах по Донбассу является важной для Москвы, поэтому следует узнать мнение Киева по данному вопросу.

"Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание украинские оппоненты, и как они к этому относятся", - считает Песков.

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Впрочем, он также добавил, что детали возможных переговоров в Турции пока не прорабатывались.

"Нет, пока никаких таких экспертных субстантивных проговоров не было", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Откуда появилась информация о "ЛДНР" на встрече Зеленского и Путина

Ранее российское государственное информагентство РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД сообщило, что Турция якобы планирует организовать переговоры по Минским соглашениям относительно Донбасса при участии представителей так оккупационных администрация "ЛДНР". Такие встречи, дескать, должны стать "частыми и регулярными".

"Переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена. Встречи в рамках переговорного процесса будут частыми и регулярными", - указывалось в сообщении.

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