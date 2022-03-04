Тысячи пленных и дезертиров: Лондон назвал главный просчет Путина в войне с Украиной

Пленные российские военные

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что война РФ против Украины идет явно не по плану Владимира Путина.

В интервью BBC он высказал уверенность в том, что Россия отстает от графика, намеченного при вторжении в Украину.

"Несмотря на ужасные ежедневные разрушения и обстрелы жилых районов и ряда этих городов, украинцы выходят в дневное время, оценивают свои силы, в некоторых случаях отводят их и продолжают бороться", - отметил глава Минобороны Великобритании.

Он напомнил, что российские войска не смогли взять Киев, а также обратил внимание на плохое логистическое планирование транспортных средств и продовольствия для войск.

"В России накапливается значительное количество не только погибших, но и дезертирств, и сдавшихся в плен, уничтожено значительное количество бронетехники и техники", - добавил Уоллес.

Реклама

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.