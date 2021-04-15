У Байдена заговорили о новых санкциях против РФ и поставили условие Москве

В США не исключили новых санкций против РФ / Reuters

Соединенные Штаты сохраняют за собой право ответить на возможный "ответ" Российской Федерации на новые санкции, одобренные Джо Байденом.

В то же время США надеются на деэскалацию отношений с РФ, заявили в Администрации США, сообщает РИА Новости.

При этом США готовы вводить дальнейшие существенные долгосрочные санкции против РФ в случае продолжения ее недружественных шагов.

"Каким будет ответ [России], только предстоит увидеть. И США, конечно, сохраняют за собой право в случае необходимости предпринять дальнейшие действия, но в наших обоюдных интересах — сойти с пути эскалации и найти возможность для продвижения вперед", — сказал высокопоставленный представитель администрации.

В администрации США добавили, что новые санкции по долгу РФ, которые вступят в силу 14 июня, скажутся на росте ВВП РФ, инфляции, рынке в целом и могут вынудить Россию тратить резервы.

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Новые санкции США против России: