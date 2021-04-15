У Байдена заговорили о новых санкциях против РФ и поставили условие Москве

США надеются, что санкции нанесут России существенный урон.
Соединенные Штаты сохраняют за собой право ответить на возможный "ответ" Российской Федерации на новые санкции, одобренные Джо Байденом.
В то же время США надеются на деэскалацию отношений с РФ, заявили в Администрации США, сообщает РИА Новости.
При этом США готовы вводить дальнейшие существенные долгосрочные санкции против РФ в случае продолжения ее недружественных шагов.
"Каким будет ответ [России], только предстоит увидеть. И США, конечно, сохраняют за собой право в случае необходимости предпринять дальнейшие действия, но в наших обоюдных интересах — сойти с пути эскалации и найти возможность для продвижения вперед", — сказал высокопоставленный представитель администрации.
В администрации США добавили, что новые санкции по долгу РФ, которые вступят в силу 14 июня, скажутся на росте ВВП РФ, инфляции, рынке в целом и могут вынудить Россию тратить резервы.
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Новые санкции США против России:
- Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ 15 апреля.
- Россию наказывают за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США (подрыв проведения свободных выборов, участие в злонамеренных кибератаке против США, коррумпирование иностранных правительств, нарушение международного права).
- Санкции наложены на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
- Запрещено финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.
- Санкции наложены на шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
- Наложены санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США.
- США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.