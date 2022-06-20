У ЕС есть все необходимое, чтобы быстро закончить войну в Украине - МИД Литвы / УНИАН и ua.depositphotos.com

В случае, если бы государства, которые входят в ЕС, как можно скорее прислали ВСУ нужное оружие в больших объемах, то война, которую против Украины развязала Россия, быстро бы подошла к концу. С таким заявлением выступил руководитель литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, сообщает польский портал Wiadomosci.

"Далее ‒ у ЕС есть все, что нужно для того, чтобы закончить украино-российскую войну во много раз быстрее. Причем такие инструменты у Брюсселя были, есть и всегда будут. Причем даже если бы мы [Евросоюз ‒ Главред] удовлетворили не 10% просьб Киева, а хотя бы в районе 90%, то война не продолжалась бы такое длительное время", ‒ заявил дипломат.

Кроме того, Ландсбергис особо сказал ‒ для того, чтобы разблокировать осаду русскими оккупантами порты Украины нужно очень много оружия и боеприпасов.

"Регулярно заявляю об этом уже около двух месяцев ‒ вместе с украинцами. Если же мы крайне серьезно настроены помочь не допустить мировой кризис продовольствия, то мы должны очень серьезно отнестись к разблокированию украинских портов", ‒ подытожил дипломат.

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Напомним, ранее литовский журналист Андрюс Тапинас сообщал в Twitter Литва передаст Украине большую партию оружия, а именно - 110 антидроновых ружей собственного производства общей стоимостью 1,5 млн евро.

"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных противодронных пушек литовского производства – EDM4S Skywiers. Цена – 1 500 000 евро. Пушки будут распределены между 35 украинскими воинскими частями. И мы назвали их "Оркрист" – "Убийца орков". Толкин одобрил бы", - написал он.

До того советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы победить в войне с Россией.По его словам, Украине необходимо получить: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов.

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