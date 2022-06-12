"Богини смерти": Литва купила для Украины очередные беспилотники

Литва купила для Украины беспилотники / twitter.com/AndriusTapinas

Власти Литвы купили для Украины шесть современных беспилотников EOS C VTOL. В ближайшее время ВСУ передадут четыре из них, сообщил в Twitter телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас.

"Мы только что купили еще 4 современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 000 евро. Общая стоимость - 990 000 евро (стоимость шести беспилотников, - ред.), - пишет Тапинас.

Как отметил телеведущий, четыре беспилотника планируют уже направить в Украину нашим бойцам. Остальные же два - через два месяца.

Стоит отметить, что Magyla, это имя древней литовской богини смерти.

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня сказал, что войска Украины пока не готовы идти в полномасштабное контрнаступление на занятые оккупантами РФ позиции. Украинским военным подразделениям не хватает оружия. У захватчиков сейчас больше оружия, а Украина стремится сберечь жизни своих воинов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что ВСУ для реализации сценария по контрнаступлению нужно много оружия. По его мнению, это сотни единиц ракетных систем, артиллерии, а также боевые самолеты, танки и тысячи беспилотников. Также нужно сформировать 6 бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина испытывает проблемы с оружием и нуждается в усилении военной помощи со стороны Запада. Сложилась ситуация, когда у России серьезное преимущество по артиллерии на Донбассе. Без дополнительных поставок ВСУ будет сложно остановить продвижение войск РФ, не говоря уже о переходе к контрнаступлению.

Читайте также: