"У нас другая задача №1": в НАТО ответили на критику о недостаточной помощи Украине

В НАТО ответили на критику о недостаточной помощи Украине/ УНИАН, Twitter Mircea Geoana

В НАТО отреагировали на критику о том, что Альянс недостаточно помогает Украине в условиях войны. Заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что военный блок предоставляет Украине нелетальную помощь, в то время как страны-члены отдельно снабжают ее летальным оружием.

По словам Джоанэ, помощь самого НАТО как военного блока и его отдельных членов нужно рассматривать в комплексе. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию "Европейская правда".

"Альянс как таковой предоставляет Украине нелетальную помощь, а государства-члены предоставляют летальное оружие. В конце концов, что важнее для вас самих: это распределение? Или интересен конечный результат, то есть оказанная Украине помощь? Поэтому я советую друзьям в Киеве воспринимать нашу помощь в целом", – подчеркнул Джоанэ.

Также он отметил, что Украина получает в рамках помощи и средства, которые помогают защищаться от кибератак, противодействовать дезинформации, а также поддерживать экономическую стабильность.

Заместитель генсека НАТО подчеркнул, что Альянс хочет избежать прямой военной конфронтации с Россией. Именно поэтому встречи в "формате Рамштайн" организуются так, чтобы их не координировал сам Альянс.

"При всем уважении к Украине, задача №1 – это защита миллиарда людей, которые живут на пространстве НАТО", – отметил Джоане, и добавил, что прямая военная конфронтация Альянса и РФ "не пойдет на пользу никому".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на саммите НАТО в Мадриде обратится к странам-участницам блока с требованием о гарантиях безопасности Украине после завершения войны с Россией. Москва должна понимать последствия, если попытается напасть в следующий раз, а Киеву нужно знать, как будет работать система гарантий.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему в Кремле есть желание проиграть НАТО. Известный военный эксперт Петр Черник рассказал о сценарии развития военных событий, при котором Путина и кремлевскую верхушку устроит поражение от Альянса.

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