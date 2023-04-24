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"У него продолжаются проблемы со здоровьем": дипломат из США рассказал о русском диктаторе

Дмитрий Видоменко
24 апреля 2023, 18:39 обновлено 24 апреля, 18:39
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Известный американский дипломат Курт Волкер высказал свое мнение о болезнях диктатора Путина - у главаря кремлевского режима проблемы со здоровьем.
Волкер, Путин
Курт Волкер и Владимир Путин / коллаж фото УНИАН

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин, скорее всего, действительно болен. Об этом в интервью британскому изданию Daily Express заявил экс-постоянный представитель США при НАТО и бывший спецпредставитель правительства США по Украине Курт Волкер в интервью британскому таблоиду

"Я действительно считаю, что у него определенные проблемы со здоровьем. Мне особенно запомнилось, как он сидел, накрытый пледом, на параде [скорее всего, Волкер говорит о параде на 9 мая ‒ Главред] в прошлом году. Это не человек, который сидел на лошади с голым торсом. В прошлом году у него явно были и, вероятно, продолжаются проблемы со здоровьем", — сказал американский дипломат.

Волкер также заявил, что у русского диктатора Путина "очевидно геноцидный образ мышления" и тот не планирует прекращать войну, потому что считает, что "может победить Украину".

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"Это означает, что он должен быть побежден военным путем. Если это произойдет, я считаю, что это угрожает его положению в России", — подытожил он.

Вероятная болезнь диктатора Путина

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет.

Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

Смотрите в видео мнения по поводу болезни Путина журналиста Романа Цымбалюка и правозащитника Марка Фейгина

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