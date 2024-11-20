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У Путина готовят заморозку вкладов россиян, "на Валдае" уже одобрили это решение

Тарас Сидоржевский
20 ноября 2024, 19:31
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Дискуссионный клуб выпустил материал с цитатами участников о необходимости заморозить деньги россиян в банках, но сразу его удалил.
валдай
Россиянам следует начать нервничать из-за своих вкладов в банках / Коллаж: Главред, фото: versiya.info, Кремль

Сегодня российский дискуссионный клуб "Валдай" выпустил пресс-релиз с цитатами банкиров, экспертов и российских чиновников о необходимости замораживания рублевых вкладов россиян в банках. Сегодня же статью удалили. При этом материал доступен по ссылке в веб-архиве, откуда удалить его невозможно.

валдай
Вклады россиян в банках собираются заморозить, но боятся паники и инфляции / скриншот

"Предложение директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца вызвало бурные обсуждения в Государственной думе и кулуарах форума, и, хотя тема не поднималась на главной сцене, нам удалось взять короткие комментарии у ведущих экспертов участников и авторов Международного дискуссионного клуба "Валдай"", - пишет автор Ярослав Лисоволик в подводке к материалу.

Далее идут прямые цитаты участников дискуссии.

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"Общество консолидировано как никогда"

Например, Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента РФ и помощник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что нынешняя ситуация отличается от той, которая была в СССР, и экономика РФ "более устойчива".

"Вопрос заморозки активов (россиян в банках, - ред.) - тема не новая и довольно болезненная. Напомню, последний раз такая попытка была совершена в августе 1991 года и привела к развалу СССР. Разница лишь в том, что сейчас экономика страны находится в гораздо более устойчивом состоянии и даже в непростых условиях СВО показывает стабильный рост. Думаю, что последние несколько лет сыграли большую роль, сейчас общество консолидировано как никогда, гораздо лучше понимает цели, которые мы как государство перед собой поставили" - заявил Орешкин.

При этом он "успокаивает", что заморозку вкладов не почувствует почти половина россиян, так как у них этих вкладов нет.

"По большому счету, даже в случае полной заморозки вкладов самых уязвимых слоев населения это не коснется. Почти половина россиян с низким доходом не имеет никаких сбережений. Даже если допустить, что нечто подобное будет реализовано, скорее всего будет проведена выборочная заморозка и коснется она только регионов с большим объемом накоплений. Какие это будут регионы, на данный момент сказать сложно, так как подобный вопрос не обсуждается", - заявил Орешкин.

"Жирок, который накопило население"

Более категорично во время дискуссии на Валдае выступил Сергей Авакянц, директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

"Жирок, который накопило население на вкладах с высокой доходностью, может стать той дозой холестерина, которую российская экономика не выдержит. Я уверен, что государство должно вмешаться и проконтролировать процесс расхода избыточной денежной массы. Что касается граждан, то надо бояться не временной потери доступа к активам, а стремительной инфляции и остановки роста экономики", - заявил он.

"Не значит, что деньги отберут"

Также в пользу решения о заморозке выступил Сергей Караганов, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

"Заморозка активов при снижении ключевой ставки — это единственное разумное решение, способное спасти экономику от довольно печальных последствий. Реакция Государственной думы понятна, вслух о таком говорить нельзя. Люди доверяют президенту и правительству, но что по вашему сделает с этой информацией среднестатистический обыватель? Вникнет в суть проблемы и позволит сделать то, что необходимо? Иногда государство должно выступать в роли взрослого родителя и поступать не как хочется, а как надо. Поверьте, это не самый плохой сценарий. Если выбирать между галопирующей инфляцией и временной заморозкой активов, я выбираю второе", - выступил он.

Андрей Костин, президент-председатель правления Банка ВТБ, призвал россиян "не паниковать": их деньги заморозят, а не отберут.

"Чего делать не надо, так это бояться и паниковать. Даже если вклады заморозят, это не значит, что деньги отберут, это важно понимать. Я бы предложил автоматически продлить договора на неопределенный срок", - заявил он.

Контекст: российскую экономику ждут трудные времена

Напомним, глава ГУР Украины Кирилл Буданов конференции YES выступил с заявлением, что экономические проблемы повлияют на способность России вести войну уже в 2025 году. Такой вывод следует, по его словам, учитывая данные российских документов, полученных военной разведкой Украины.

Американский экономист Андерс Аслунд заявил, что расходы Кремля на войну достигнут пика в этом году – 190 млрд долл., или 10% ВВП. Дальше Россия вынуждена будет ограничивать эти расходы, потому что дальше сокращать социальные издержки уже не сможет.

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Про Валдайский клуб

Валдайский клуб (также Валдайский форум, полное название Валдайский международный дискуссионный клуб) – форум, основанный для пропаганды России за рубежом и пропаганды идеологии "русского мира". В течение нескольких лет организаторам постепенно удавалось приглашать на эту встречу все больше и больше значимых иностранных представителей и участников политической, общественной и культурной жизни России.Валдайский форум находится под санкциями со стороны Украины и Канады из-за Российского вторжения в Украину.

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