У Путина отреагировали на сообщение Bloomberg о "начале вторжения" РФ в Украину

Дмитрий Песков заявил, что данная публикация говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.
В Кремле прокомментировали ошибочную публикацию американского информагентства Bloomberg о начале "вторжения" России в Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям, пишет РИА Новости.
"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", — сказал он.
"А в целом, конечно, такое серьезное издание, как Блумберг (...) можно даже говорить не "фейк-ньюс", а "Блумберг-ньюс", что будет иметь под собой основания", — добавил Песков.
Как сообщал Главред, американское информагентство Bloomberg вечером в пятницу, 4 февраля, ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину.
Новость с громким заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Россия вторглась в Украину") вышла в 23:00 по киевскому времени.
Вскоре это сообщение издание удалило и опубликовало заявление с извинениями. Также в Bloomberg пообещали провести расследование.
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