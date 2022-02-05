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У Путина отреагировали на сообщение Bloomberg о "начале вторжения" РФ в Украину

5 февраля 2022, 10:54

Дмитрий Песков заявил, что данная публикация говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.

Песков
Дмитрий Песков / Reuters

В Кремле прокомментировали ошибочную публикацию американского информагентства Bloomberg о начале "вторжения" России в Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям, пишет РИА Новости.

"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", — сказал он.

"А в целом, конечно, такое серьезное издание, как Блумберг (...) можно даже говорить не "фейк-ньюс", а "Блумберг-ньюс", что будет иметь под собой основания", — добавил Песков.

Как сообщал Главред, американское информагентство Bloomberg вечером в пятницу, 4 февраля, ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину.

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Новость с громким заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Россия вторглась в Украину") вышла в 23:00 по киевскому времени.

Вскоре это сообщение издание удалило и опубликовало заявление с извинениями. Также в Bloomberg пообещали провести расследование.

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