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У Путина отреагировали на суд в Украине над российским военным Шишимариным

23 мая 2022, 16:26

В Украине вынесли приговор первому российскому оккупанту за убийство гражданского – присудили пожизненное заключение.

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У Путина отреагировали на суд в Украине над российским военным Шишимариным/ УНИАН, Reuters

Россия попытается защитить интересы своего военного Вадима Шишимарина. Он стал первым российским оккупантом с начала широкомасштабного вторжения РФ, которого осудили в Украине за убийство гражданского.

В РФ отреагировали на приговор украинского суда. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время брифинга, Россию "волнует судьба своего гражданина". Однако, по словам пресс-секретаря российского диктатора, у них нет много способов, чтобы ему помочь.

"Мы не имеем много возможностей для защиты его интересов на месте. Потому что фактически не ведется деятельность зарубежных учреждений. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможности попыток по другим каналам. Судьба каждого гражданина России для нас имеет первоочередное значение", – высказался Песков.

Первый приговор военному РФ за убийство гражданского

Напомним, Соломенский суд Киева 23 мая огласил приговор российскому оккупанту Вадиму Шишимарину, убившему безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области. За совершение этого преступления его приговорили к пожизненному заключению. Это первый подобный приговор с начала полномасштабной войны России против Украины.

21-летний оккупант Шишимарин 28 февраля застрелил 62-летнего мужчину на улице села городского типа Чупаховка, когда тот просто шел по обочине с велосипедом и разговаривал по телефону. Как рассказал сам оккупант, такой приказ ему отдал прапорщик.

Во время слушаний оккупант заявил, что не хотел стрелять, однако из-за угроз старшего по званию всё-таки выпустил автоматную очередь в беззащитного мужчину.

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