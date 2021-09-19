У Путина подсчитали, сколько жителей ОРДЛО проголосовало на выборах в Госдуму

Сколько жителей ОРДЛО проголосовало на выборах в Госдуму

На выборах в Госдуму России якобы проголосовало около 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которым Москва массово выдавала паспорта, сообщают власти РФ.

"Понятно, что какие-то цифры можно называть только приблизительно в силу того, что какая-то часть людей, живущих в ДНР и ЛНР и получивших паспорта, раньше уже имела регистрацию на территории РФ и принимала участие в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов. Но вот по той информации, которую предоставляет ЦИК, ее можно получить эмпирическим путем. На 15:45 проголосовало больше 150 тыс. человек. Повторюсь, эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс", - заявил председатель комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека РФ Кирилл Вышинский, пишет ТАСС.

Он добавил, что больше 650 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей уже получили российские паспорта.

В Ростовской области гражданам Украины, которых привезли из псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед голосованием в российские органы власти.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта — так Кремль пытается обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.

В Европейском парламенте призывают ЕС быть готовым не признавать выборы в Госдуму РФ. Это будет в том случае, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права.