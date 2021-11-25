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У Путина предупредили о нападении на Украину в случае вступления страны в НАТО

25 ноября 2021, 12:17
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В Кремле заявили, что Россия может провести "новые красные линии".

войска РФ
Россия предупредила о "новом конфликте" в случае расширения НАТО на восток / Reuters

Россия может провести военную операцию против Украины в том случае, если состоится интеграций Киева в Североатлантический альянс. В Москве предупреждают о "новом конфликте" в том случае, если произойдет расширение коллективного блока безопасности на восток. Об этом заявил советник Кремля, глава правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов.

Как сообщает Telegraph, он фактически сказал, что Россия нападет на Украину в том случае, если государство вступит в НАТО. Как полагают в издании, именно по этой причине россияне укрепляют свои войска у границ украинского государства.Читайте такжеВступление Украины в НАТО и защита Альянса от нападения врага: Столтенберг назвал Киеву условия

Кроме того, он сделал предупреждение о "новом конфликте" в том случае, если Североатлантический альянс расширится на восток.

"России придется изменить систему и провести новые красные линии", - подчеркнул Федор Лукьянов.

Война России и Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее сообщали о стягивании Россией войск к границам Украины. Данные сведения подкреплялись спутниковыми снимками передвижения российских вооруженных подразделений.

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В Североатлантическом альянсе зафиксировали чрезмерное скопление войск России у украинских границ. При этом в коллективном блоке безопасности Запада считают, что Москва может пойти на военное вторжение в Украину.

Украинский дипломат, посол в Германии Андрей Мельник рассказал, что Киев крайне обеспокоен передислокацией российских войск у границ Украины. По его словам, обстановка напоминает ситуацию 2014 года, когда Россия оккупировала АР Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в якобы планах по освобождению Донбасса военным путем и назвал это "красными линиями" для Москвы. Он сказал, что, дескать, такому сценарию способствуют поставки Киеву оружия со стороны НАТО.

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