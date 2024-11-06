В США запустили межконтинентальную ядерную ракету сразу после выборов президента

США прислали предзапускное уведомление и заранее уведомили правительство России в соответствии с двусторонними обязательствами.

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В США запустили межконтинентальную ядерную ракету / коллаж: Главред, фото: BBC, Википедия

Коротко о главном:

США тестирует баллистические ракеты

Чем опасна ракета Minuteman III

Поздно вечером во вторник, 5 ноября, сразу после выборов президента США, космические силы страны провели испытания невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая носителем ядерного оружия.

"Тестовые запуски межконтинентальных баллистических ракет демонстрируют, что американский парк межконтинентальных баллистических ракет готов, надежен и эффективен в использовании", - говорится в сообщении на сайте базы "Ванденберг", где состоялся тестовый запуск. видео дня

В Командовании глобального удара ВВС США отметили, что целью испытания была проверка эффективности, готовности и точности системы вооружения, а также демонстрация ядерных сил США и заверения в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания.

Испытание было плановым, в соответствии со стандартными процедурами США прислали предзапускное сообщение и заранее уведомили правительство России в соответствии с двусторонними обязательствами.

Известно, что по состоянию на 2009 год у США было 450 ракет, на которых установлено 550 ядерных боеголовок. Minuteman III находится на вооружении армии США с 1970 года. Дальность ее полета составляет примерно 9,5 тысячи километров.

Выборы в США - что известно

Напомним, как ранее информировал Главред, что Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. По данным СМИ, он уже получил 270 необходимых голосов выборщиков для того, чтобы во второй раз занять кресло в Белом доме. Предварительные итоги Fox News свидетельствуют, что Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.

Позже Трамп лично объявил о своей победе на выборах президента США. Теперь он стал 47-ым президентом Соединенных Штатов и пообещал, что его новое президентство станет золотым веком для всей Америки. Трамп также объявил, что получил большинство голосов почти во всех "шатких" Штатах.

Стало известно, что контроль над Сенатом США перейдет к республиканцам. Республиканская партия получает по меньшей мере два места, которые ранее были за демократами и обеспечивали им контроль над палатой с минимальным преимуществом.

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