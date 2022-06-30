У Зеленского есть план мощного отпора россиянам - Джонсон

Зеленский разработал план отпора россиянам - Джонсон / Скриншот Офис президента

Глава государства Владимир Зеленский разработал план отпора оккупационным войскам и их возвращения на позиции до 24 февраля, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите стран-членов НАТО, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что совершал визиты в Украину незадолго до начала саммитов для того, чтобы получить реальное представление о позиции Зеленского и его администрации, узнать, как они оценивают ситуацию.

"Они видят способ, как изменить динамику в этом году, в ближайшие несколько месяцев", - сказал он.

Джонсон добавил, что партнеры Украины должны помогать стране насколько могут.

"Они показали, что могут сопротивляться. Они могут продемонстрировать свою удивительную способность давать отпор", - сказал он.

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Джонсон отметил, что важно передавать Украине реактивные системы залпового огня, так как украинские войска оказались очень гибкими в их использовании.

"Мы думаем, что в их силах дать отпор россиянам и вернуть их на позиции 24 февраля. И это безусловно то, что Владимир (Зеленский - ред.) говорит, что он хочет сделать, и разработал план для этого", - добавил премьер-министр Великобритании.

Напомним, глава российского ВТБ Андрей Костин предупреждал Россию о скором дефолте по государственному долгу в связи с санкциями Запада. Иностранные инвесторы могут объединиться, подать иску в суд и потребовать своих денег. В таком случае российские компании больше не смогут брать кредиты в западных странах, а кредитование в Китае будет дороже.

Финансист Максим Миронов считает, что РФ столкнется с серьезным банковским кризисом. Согласно его прогнозам, в ближайшие несколько месяцев все крупные банковские учреждения окажется фактически банкротами.

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