Убийство украинки в Турции: СМИ разузнали, кем была жертва

Убитая гражданка Украины не была конфликтной, сообщил ее знакомый.
В Турции убита украинка, которая является уроженкой Киева – 29-летняя Кристина Новицкая.
В 2007 девушка училась на курсах университета им. Тараса Шевченко, рассказал Стране ее давний знакомый – глава Гемблинг-ассоциации Украины (формирует позитивный имидж легального игорного бизнеса) Антон Кучухидзе.
По его словам, Новицкая собиралась поступать на юридический факультет.
Собеседник добавил, что девушка была вежливой и неконфликтной и производила впечатление культурного и воспитанного человека.
"Мы давно общались – учились в 2007 году на подготовительном…, она собиралась поступать на юрфак, а я – на международные отношения. Потом пару раз списывались в Fb. Я деталей не знаю, ...чем занималась Кристина, мы не так близко общались…", – сказал он.
- Ранее СМИ узнали, что украинку убили в Турции в ее доме в курортном городке Мугла, который находится под Бодрумом. Журналисты писали, что жертва – 25-летняя Кристина Новицкая.
- По предварительным сведениям, украинка скончалась несколько дней назад. СМИ писали, что мертвая девушка сидела на стуле, ее руки были скованы за спиной наручниками, а на голове находился полиэтиленовый пакет.
Автор: Екатерина Присяжнюк