Убийство украинки в Турции: СМИ разузнали, кем была жертва

Кристина Новицкая хотела учиться в Киеве на юрфаке вуза, поделился ее знакомый / Скриншот со strana.ua

В Турции убита украинка, которая является уроженкой Киева – 29-летняя Кристина Новицкая.

В 2007 девушка училась на курсах университета им. Тараса Шевченко, рассказал Стране ее давний знакомый – глава Гемблинг-ассоциации Украины (формирует позитивный имидж легального игорного бизнеса) Антон Кучухидзе.

По его словам, Новицкая собиралась поступать на юридический факультет.

Собеседник добавил, что девушка была вежливой и неконфликтной и производила впечатление культурного и воспитанного человека.

"Мы давно общались – учились в 2007 году на подготовительном…, она собиралась поступать на юрфак, а я – на международные отношения. Потом пару раз списывались в Fb. Я деталей не знаю, ...чем занималась Кристина, мы не так близко общались…", – сказал он.