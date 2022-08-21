'Убрать хотели дочь и отца': стало известно, за что убили дочь Дугина

Дочь Дугина / УНИАН, скриншот

21 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья.

Это произошло на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. В РосСМИ озвучили версию о покушении на убийство. Якобы в авто должен был ехать сам Дугин, а не его дочь.

Журналист Саша Сотник в Twitter рассказал, что Дугину убили по другой причине.

Эту информацию Сотник назвал "сливом от информатора".

"Дугина была причастна к краже денег, которые Кремль выделил на финансирование избирательной компании во Франции - Ле Пен. Деньги до Марин так и не дошли. То же случилось и с европейскими антиглобалистами. Девочка - крыса. Но убрать хотели дочь и отца", - написал он.

Также в комментариях к посту Сотник объясняет, что убрать хотели дочь и отца, просто "идеолог русского мира" задержался на встрече и не сел в машину.

"Да нет, тут все тупо и банально. Крысу мочканули. Скрысила деньги братвы, такое не прощается. Свои же и грохнули. Конторские", - пишет журналист.

Также он утверждает, что это не просто версия, а причина убийства.

Дочь Дугина погибла

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль видного российского пропагандиста, идеолога "русского мира" и одного из ближайших к диктатору Путину философа ‒ Александра Дугина.

В результате инцидента погибла его дочь Дарья, которая была за рулем джипа Toyota LandCruiser Prado.

Позднее стало известно, что джип взорвался на Можайском шоссе в 21:30.

Внедорожник сразу потерял управление и, съехав на обочину, загорелся. До приезда пожарных, вызванных очевидцами, автомобиль сгорел. В авто обнаружили сильно обгоревший труп Дарьи Дугиной. Сам идеолог русского фашизма приехал на место трагедии и немедленно впал в шоковое состояние от увиденного.

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