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Ученые дали пессимистический прогноз о следующих волнах СOVID-19

2 ноября 2020, 19:54

Какими бы не были приняты властями меры, новые волны пандемии неизбежны.

Коронавирус, карантин
Вторая волна коронавируса не будет последней / Фото Reuters

Вторая волна опасного китайского коронавируса не будет последней, сообщил французский научный совет при правительстве в понедельник, 2 ноября.

Как сообщает RFI, следующие волны должны продлиться до весны 2021, сказано в докладе совета.

"Нас ждут долгие месяцы в крайне сложной ситуации", - предупредили французские эксперты.

"Очень сложно предсказать, как долго продлится вторая волна, поскольку это зависит от самого вируса, климатической обстановки, мер, которые будут приняты, чтобы сдержать распространение вируса, соблюдение этих мер и, следовательно, их влияния", - отмечается в документе.

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При этом вторая волна может закончиться в конце этого - начале следующего года. Ученые подчеркнули, что какими бы не были приняты властями меры, новые волны пандемии неизбежны "до появления первых вакцин или лечение".

  • По состоянию на понедельник, 2 ноября, COVID-19 заразились более 402 тысяч украинцев. Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7375 человек.
  • Накануне глава МОЗ выступил против введения жесткого карантина в стране. По мнению Максима Степанова, Украине нужно избегать введения локдауна.
  • В Ужгороде больницы заполнены на 100% больными с коронавирусом.

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