Удар дрона по Кремлю: Жданов выдвинул неожиданную версию

В самой России желающих ударить по Кремлю очень и очень много, уверен Олег Жданов.

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Олег Жданов прокомментировал удар дрона по Кремлю / коллаж фото УНИАН

Удар дрона по Кремлю в Москве могли организовать подпольщики, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"К слову, я бы не исключил возможность участия наших любителей-подпольщиков, поскольку в Украине назначена денежная премия тому, кто сможет посадить украинский беспилотник на Красной площади. Так почему бы не потренироваться? Если бы не одно "но": откуда у любителей взрывчатка, почему дрон оказался ударным и взорвался", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт не исключает, что и в самой России желающих ударить по Кремлю очень и очень много.

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"Речь идет о "супердержаве" с "непробиваемой" системой ПВО и вооружением "аналоговнет", но какой-то беспилотник поражает Кремль. Как это возможно? Ведь там же повсюду стоят "Панцири" на крышах зданий, а дивизионы С-400 разбросаны по московским паркам, причем даже проводилась вырубка деревьев в парковых зонах, чтобы установить пусковые РЛС этого комплекса. Как смог какой-то дрон прилететь и "сделать нервы"?", — добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Удар беспилотников по Кремлю

В стране-агрессоре России 3 мая обвинили Украину в "попытке нанести удар по резиденции Путина и покушении на главу России".

В Сети появилось видео, как неизвестный беспилотник залетел на территорию кремлевской резиденции Путина и нанес по ней удар. Кремлевский рупор Песков уточнил, что главы РФ на тот момент в здании не было.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг возможную причастность Украины к удару по Кремлю.

По словам чиновника, инцидент может указывать на подготовку Москвы к масштабному теракту или же указывать на активизацию работы российского подполья.

Позже президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не атаковал ни Кремль, ни Путина. Как полагает Зеленский, обвинение в адрес Украины – сигнал отсутствия побед РФ на поле боя и провала плана, направленного на оккупацию украинского государства.

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