"Удар по престижу": силовики Беларуси пожаловалось на зверства власти

Силовики пожаловались на преступления власти / Reuters

Более сотни сотрудников правоохранительных органов Беларуси, а также армии, написали открытое письмо, в котором заявили о преступных приказах власти и призвали провести новые выборы президента.

Текст обращения в субботу, 12 декабря, опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

Авторы письма требуют признать недействительными выборы 9 августа 2020 года и провести новые выборы в соответствии с международными правилами. По их мнению, это единственный способ урегулирования кризиса, объединения общества, восстановления в стране верховенства права и законности.

При этом в письме подчеркивается, что действия руководства ряда силовых и правоохранительных структур Беларуси привели к дискредитации силовиков в глазах общества, "нанеся непоправимый удар по престижу профессии".

Читайте также​Новые санкции против Беларуси: Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры

"Большинство среди нас – это достойные люди и настоящие профессионалы своего дела. Тем не менее огромное количество наших коллег были втянуты в исполнение преступных приказов со стороны группы людей, незаконно удерживающих власть в нашей стране", - заявляют подписанты.

В целях безопасности подписи собираются анонимно. Имена подписантов будут обнародованы после того, как их число превысит тысячу.

Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред: