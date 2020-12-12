"Удар по престижу": силовики Беларуси пожаловалось на зверства власти

Правооохранители написали открытое письмо о преступны приказах Александра Лукашенко.
Более сотни сотрудников правоохранительных органов Беларуси, а также армии, написали открытое письмо, в котором заявили о преступных приказах власти и призвали провести новые выборы президента.
Текст обращения в субботу, 12 декабря, опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.
Авторы письма требуют признать недействительными выборы 9 августа 2020 года и провести новые выборы в соответствии с международными правилами. По их мнению, это единственный способ урегулирования кризиса, объединения общества, восстановления в стране верховенства права и законности.
При этом в письме подчеркивается, что действия руководства ряда силовых и правоохранительных структур Беларуси привели к дискредитации силовиков в глазах общества, "нанеся непоправимый удар по престижу профессии".
Читайте такжеНовые санкции против Беларуси: Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры
"Большинство среди нас – это достойные люди и настоящие профессионалы своего дела. Тем не менее огромное количество наших коллег были втянуты в исполнение преступных приказов со стороны группы людей, незаконно удерживающих власть в нашей стране", - заявляют подписанты.
В целях безопасности подписи собираются анонимно. Имена подписантов будут обнародованы после того, как их число превысит тысячу.
Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
- Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь.
- Также Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- Кроме того, Канада в координации с ЕС ввела дополнительные санкции против чиновников Беларуси.