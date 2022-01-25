Угроза военного вторжения России и войска США в Украине: в Штатах назвали план действий

США пока не планируют вводить войска в Украину в случае военного вторжения России - Пентагон / Фото twitter.com/NORADCommand

Соединенные Штаты Америки пока не рассматривают возможности по вводу войск в Украину в случае полномасштабного военного вторжения со стороны России. Вашингтон планирует ограничиться экономическими мерами в отношении Москвы. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

В ходе своего брифинга он сказал о том, что у Штатов пока нет планов по вводу американского военного контингента не территорию Украины в случае военной операции Москвы против Киева. На данный момент Вашингтон планирует только санкции.

"Нет планов по вводу американских войск в Украину для сдерживания России. Если Путин вторгнется, он столкнется в основном с экономическими последствиями", - подчеркнул Джон Кирби.

Угроза военного вторжения России в Украину

В администрации Байдена ранее со ссылкой на разведку США сообщили, что Россия может готовить сценарий провокации на Донбассе в виде нападения на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". Такой план может быть использован для полномасштабного военного вторжения в Украину.

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Журналисты CNN со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали материал, в котором речь идет о концентрации более 127 000 войск РФ у украинских границ. В военном ведомстве не исключают, что россияне могут нанести ракетные удары по объектам стратегического значения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что движение войск в приграничных с Украиной районах связано с, дескать, напряженной ситуацией в регионе и действиями Североатлантического альянса. Москва называет свои маневры "мерами предосторожности".

Президент США Джо Байден предупредил хозяина Кремля Владимира Путина о серьезных санкциях против Москвы в случае военного вторжения в Украину. При такой ситуации российским банкам могут запретить работать с долларом.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова американцев о новых санкциях против России могут привести к якобы запуску планов Киева по силовому сценарию освобождения оккупированных районов Донбасса.

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