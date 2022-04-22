Угроза взрыва в самолете: в Варшаве экстренно закрыли аэропорт

Аэропорт в Варшаве закрыт из-за угрозы взрыва в самолете

Аэропорт имени Шопена в Варшаве, основной аэропорт Польши, закрыт на посадку и вылет из-за сообщения о бомбе на одном из самолетов. Все рейсы приостановлены, пишет Polsatnews.

Речь идет о самолете Boeing 777 из Дубай в Варшаву, который экстренно посадили. Взлетная полоса аэропорта заполнена машинами спецслужб.

На борту Boeing 777, включая экипаж, находилось более 230 пассажиров. Все благополучно покинули борт.

На данный момент в аэропорту из-за террористической угрозы отменены все рейсы, кроме того, перекрыты входы и выходы в аэропорт, пассажиры, ожидающие своих рейсов, не могут его покинуть.

Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия возможно готовит полномасштабную атаку на Польшу, страны Балтии и Казахстан. Москва обещает пролить много европейской крови, предположил представитель ОП.

В свою очередь, директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа считает, что если президент страны-агрессора Владимир Путин поймет, что он окончательно проиграл войну в Украине, то он может напасть на страны Балтии. По словам эксперта, своим героическим сопротивлением Украина сейчас спасает от оккупации Молдову.

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