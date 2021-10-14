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Украина и ЕС укрепляют военное сотрудничество: у Лаврова грозят эскалацией войны на Донбассе

14 октября 2021, 15:18
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В МИД РФ опасаются "милитаризации Украины" и заявляют о якобы нарушении Минских соглашений.

МИД России
Появление военно-учебной миссии ЕС в Украине может обернуться эскалацией на Донбассе - МИД России / Reuters

В Министерстве иностранных дел России обеспокоены возможным появлением на территории Украины военно-тренировочной миссии Евросоюза и считают такую инициативу нарушением Минских соглашений. При этом российские власти предупреждают об "эскалации напряженности" на Донбассе в случае реализации подобного сценария.

Как сообщает ТАСС, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в четверг, 14 октября, заявила о том, что Москва видит в возможном появлении военно-учебной миссии ЕС в Украине "милитаризацию" страны. Такое решение, по ее словам, дескать, может привести к "эскалации напряженности на Донбассе". Россия призывает отказаться от данных действий.

"Озабоченность, конечно, вызывает рассмотрение Брюсселем планов по развертыванию в Украине военно-тренировочной миссии Евросоюза. Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, впрямую противоречит минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности на Донбассе. Она также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу минского комплекса мер. И в этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага", - сказала Захарова.

Также она подчеркнула, что если в ЕС приняли взвешенное решение по данной инициативе, то у Москвы, "вызывают вопросы" подобные действия.

Военно-учебная миссия ЕС в Украине

В начале октября немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на документы Европейской службы внешних связей, опубликовало статью, в которой речь шла о том, что ЕС рассматривает возможность создания в Украине военно-учебной миссии. Мотивом такого решения назвали намерение Европы продемонстрировать солидарность с Украиной в связи с концентрацией российских войск вблизи украинских границ.

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Спикер МИД Украины Олег Николенко подтвердил, что Киев и Брюссель рассматривают возможность появления на территории украинского государства военно-учебной миссии ЕС. По его словам, речь идет о работе миссии в образовательном секторе, связанном с профессиональной подготовкой украинских военных.

Глава Евросовета Шарль Мишель на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским итоговой пресс-конференции по мотивам саммита Украина – ЕС, заявил о том, что Европа изучает вопрос запуска новой военно-учебной миссии на территории украинского государства. Брюссель готов обсуждать с Киевом общие проекты по вопросам военного образования.

В Минобороны Украины рассчитывают на появление военно-учебной миссии ЕС на территории украинского государства до конца 2021 года. По словам министра обороны Андрея Тарана, к работе миссии планируется подключить 30 постоянных советников из Евросоюза.

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