Украина наладит выпуск беспилотников Bayraktar: у Путина закатили истерику

В Украине планируют наладить производство беспилотников Bayraktar / Reuters

В Кремле нервно отреагировали на информацию о том, что Украина планирует наладить выпуск ударных беспилотников Bayraktar.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с явным раздражением прокомментировал новость о строительстве завода турецких БПЛА в Украине. Его реакцию приводит российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

Вместе с тем представитель Кремля заявил о том, что РФ намерена уничтожить завод по производству беспилотников Bayraktar в Украине.

"Если завод "Байрактар" будет создан в Украине, то (он) сразу попадет под "демилитаризацию", - пригрозил пресс-секретарь Владимира Путина.

Производство Bayraktar в Украине

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил о том, что владелец турецкой компании Baykar создал украинскую компанию, которая уже приобрела земельный участок в Украине под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar.

"Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода. Владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании, это производство в Украине", - рассказал посол.

Ранее представитель компании отказался комментировать предложение Путина. Руководство турецкой компания Baykar Makina ‒ производителя Bayraktar заявило о том, что никогда не будет продавать их в Россию (ни сейчас, ни в будущем).

Напомним, ранее сообщалось о том, что министр обороны Украины Алексей Резников Украина получит еще десятки беспилотников "Байрактар". Об этом наше государство уже договорилось с компанией-производителем.

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