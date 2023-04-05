Украина получит от США системы ПВО С-UAS для защиты от 'шахедов': что о них известно

Министерство обороны США объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи, который включает 10 мобильных ракетных комплексов C-UAS.

Новый пакет военной помощи США включает 10 мобильных ракетных комплексов C-UAS / Фото: скриншот, president.gov.ua

4 апреля Пентагон объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи, который включает 10 мобильных ракетных комплексов C-UAS - это системы управления и контроля противодействия беспилотным авиационным системам с лазерным наведением.

В США не сказали, какую именно модель вооружения должна получить Украина. При этом журналист Голоса Америки Джефф Селдин сообщил в Twitter со ссылкой на представителя Пентагона, что США хотят закупить для Украины "грузовики с вооружением" ("gun trucks"), которые могут обнаруживать и перехватывать беспилотники.

В частности, речь идет о БПЛА, похожих на иранские Shahed, которыей страна-агрессор РФ применяет против Украины.

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Что известно о С-UAS

Американская компания Northrop Grumman Armament Systems выработала систему Mobile Acquisition Cueing and Effector, оснащенную радаром, радиочастотными датчиками и комплексом управления и контроля, а также несколько машин противовоздушной обороны Scorpion, оснащенных 30-мм пушками M230LF Bushmaster.

M-ACE включает в себя многоцелевую систему наземной и воздушной безопасности, которая может выполнять операции по противодействию беспилотным авиационным системам. Она способна выявлять наземные и беспилотные угрозы на больших расстояниях.

"Усовершенствованные возможности прогнозирования позволяют сократить цикл принятия решений в цепочке уничтожения (идентификация цели, классификация и установка приоритетов) почти со скоростью машины. Это достигается за счет слияния датчиков и возможностей автономного/искусственного интеллекта системы", – говорил директор по развитию бизнеса Northrop Grumman Armament Systems Роберт Менти.

Также Northrop Grumman разрабатывала систему Counter Rocket, Artillery and Mortar (C-RAM). Она предназначена для решения неотложных оперативных задач по защите войск от ракетных, артиллерийских и минометных атак по четырем основным направлениям: выявление, предупреждение, перехват и реагирование.

FAAD/C-RAM C2 – это открытая модульная система, которая обеспечивает простую и быструю интеграцию с доступными датчиками, эффекторами и системами предупреждения, чтобы обеспечить быструю защиту в режиме реального времени от угроз ближнего действия и маневрирования. Эту систему удалось интегрировать в C-UAS.

22 ноября 2022 года состоялось успешное испытание системы C-UAS корпорации Northrop Grumman Corporation. На сегодня это было самое сложное испытание систем.

Военная помощь Украине

23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

27 марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры британских танков Challenger 2, американских бронемашин Stryker и Cougar, а также немецких боевых машин пехоты, которые поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины.

Тем временем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.

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