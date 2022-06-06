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Украина получит от Великобритании мощные ракетные системы M270 - Борис Джонсон / УНИАН и Twitter Б.Джонсона

​Руководитель британского правительства Борис Джонсон официально подтвердил тот факт, что Лондон передаст Киеву партию новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) с дальностью боя до 80 километров. Такое сообщение опубликовано на странице в сервисе микроблогов Twitter премьера Великобритании.

Британцы говорит Джонсон, предоставят украинской армии РСЗО модели M270 и будет поставлять большие партии боеприпасов M31A1 - в громадных масштабах.

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия разравнивает города и убивает невинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России", ‒ отметил премьер-министр.

Как сообщают чиновники британского правительства, решение о передаче РЗСО M270 уже окончательно получило поддержку Пентагона. Американцы в свою очередь предоставят Украине новейшие артиллерийские ракетные системы HIMARS.

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Что известно о М270

Власти Украины обращались к западному миру с просьбой предоставить Киеву дальнобойную артиллерию для военного противостояния России в южных и восточных областях.

Североатлантический альянс не решался предоставлять Украине таких вооружений, поскольку опасался вступления в прямую войну с Москвой. Однако сейчас все больше сведений указывают на готовность США поставить украинскому государству системы MLRS.

Установка M270 MLRS отправляет до 12 ракет с интервалом в 60 секунд. Точность стрельбы соблюдается при любом режиме из-за работы компьютерного перенацеливания установки между выстрелами. Дальность стрельбы, в зависимости от типа снаряда, может достигать до 300 километров.

РСЗО комплектуется управляемыми и неуправляемыми боеприпасами.

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