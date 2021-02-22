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Украина усилила позиции в рейтинге военной мощи и обогнала Беларусь

22 февраля 2021, 23:06
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Армия Украины по своей боеспособности расположилась сразу после армии Вьетнама (24 место) и перед вооруженными силами Таиланда (26 место).

военные, сша
США на первом месте в рейтинге / Reuters

Был обнародован рейтинг военной мощи стран мира - первую позицию в нем занимают США, а Украина находится на 25 месте, пишет PornMap - Statistics.

Рейтинг стран по военной мощи отображает индекс Global Firepower (GFP) 2020. Он объединяет в себе более 50 различных показателей. Кроме численности армии, количества танков, кораблей, самолетов и прочей военной техники он также учитывает уровень финансирования военной сферы, транспортную инфраструктуру страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии.

Чем меньше значение индекса, тем более мощной армией обладает страна. Идеальный показатель PowerIndex — 0.000, что практически невозможно в рамках текущей формулы расчета GFP-рейтинга.

Первые три строчки рейтинга военной мощи занимают:

  1. США
  2. Россия
  3. Китай

Украина находится на 25 позиции, а Беларусь - на 50.

По оценкам американских экспертов, армия Украины по своей боеспособности расположилась сразу после армии Вьетнама (24 место) и перед вооруженными силами Таиланда (26 место). Следом идут Алжир и Северная Корея. Отметим, что по сравнению с прошлогодним рейтингом, Украина поднялась на одну позицию вверх.

При этом, ВСУ оказались седьмыми по силе в Европе, расположившись позади Франции и Великобритании (7-е и 8-е места мирового рейтинга "GF-2021" соответственно), а также Италии (12-е место), Германии (15-е место), Испании (18-е место) и Польши, занимающей 23-е место глобального индекса.

Если рассматривать украинские Вооруженные силы по мощи отдельных родов войск, то самый весомый вклад в попадание ВСУ на 25-е место внесли Сухопутные силы. Их потенциал находится от 13-м месте по танковой мощи, и на 7-м – по общей мощи всей бронетехники, включая БТР, БМП и пр. Кроме того, Украина занимает 7-е место в мире по артиллерийской ударной мощи, а также является 13-й на планете по ракетному потенциалу, что тоже укрепляет ее позиции в общем рейтинге. По суммарным показателям, Сухопутная армия Украины занимает 13-е место среди всех сухопутных сил на Земле.

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Военно-воздушные силы Украины оцениваются американскими аналитиками, как 36-ые по силе, среди боевой авиации мира. Так, наилучшая ситуация в категории боевых вертолетов – 19-е место, и штурмовой авиации – 18-е место. Наихудшее положение – по числу и новизне истребителей – 39-е место, а также заправочной авиации, которая по данным экспертов из США у Киева отсутствует вовсе. При этом, самым слабым звеном украинской армии оказались Военно-морские силы, расположившись на 61-м месте в глобальном рейтинге GF-2021.

Членство Украины в НАТО - о чем ранее шла речь:

  • НАТО защитит Украину от интервенции, заявил американский военный, капитан 1-го ранга, руководитель антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве, представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах. По его словам, на Донбассе армия США действовала бы иначе.
  • В Альянсе раскрыли опасность России. В НАТО заявили о провальных попытках привлечения России к сотрудничеству.
  • В НАТО рассказали, как будут противостоять РФ в Черном море. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сделал новое заявление по поводу противостояния НАТО и РФ.
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