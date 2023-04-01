Украина за деньги ЕС и США получит 100 новых БТР Rosomak - польский премьер

Как пишет польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, украинская армия купит у польской 100 бронетранспортеров Rosomak.

польский премьер-министр Матеуш Морвавецкий / коллаж фото "Википедия" и УНИАН

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что ВСУ заказали покупку ста БТР Rosomak (Россомаха) местного производства ‒ но сделка будет закрыта за деньги США и Евросоюза. Об этом он написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Украинская армия купит у нас 100 бронетранспортеров Rosomak, производимых на заводе в Семяновице-Слёнске. Rosomak – это самые современные бронетранспортеры", – сказал Моравецкий.

Справка. Rosomak (Росомаха) ‒ польский четырехосный бронетранспортер, разработанный предприятием Rosomak SA. Машина является лицензионной копией БТР модели Patria 8×8. Как говорят эксперт, Rosomak ‒первая современная конструкция боевой машины, технология которой была передана польской промышленности.

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Передача Украине истребителей МиГ-29

В начале марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже сегодня готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны. Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году. Окончательное решение о передаче самолетов Украине ожидается в течение нескольких дней или недель.

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что поскольку истребители МиГ-29 в Польше и Словакии уже модернизированы под оружие стандартов Североатлантического альянса и оснащены современной аппаратурой, они наверняка дадут украинским пилотам преимущество в боях с российскими оккупантами.

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