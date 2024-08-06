Украину накрыл самый масштабный провал

Кстати, практическим по всем вопросам, связанным с Украиной Мали в ООН воздерживалась.

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Украина и скандал с Мали / Коллаж Главред, фото pixabay

Пока вы тут все следите за Олимпиадой в Париже, Украину накрыл самый масштабный геополитический провал! Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной!!!

Ну, точнее не само Мали в лице законного правительства, а путчистов, захвативших власть в стране в период 2020-2021.

Так называемый спикер временного правительства, и.о. премьер-министра Мали полковник Шогель Кокалла Майга объявил о разрывах дипломатических отношений Мали с Украиной "из-за поддержки Киевом международного терроризма".

видео дня

Дословно: "коммюнике переходного правительства Мали № 068 от 4 августа 2024 года после подрывных высказываний спикера военной разведки Украины о признании причастности Украины к трусливому, вероломному и варварскому нападению вооруженных террористических групп в Тинзаватени."

Так и хочется воскликнуть: "Где ваши доказательства?" на подобные обвинения. То, что Туареги позируют с флагами Украины, а в Украине, что-то там рассказывают про Мали, это не доказательства – это слова. А вот преступная, террористическая организация ЧВК "Вагнер", обслуживающая путчистов, на всех уровнях, контактирующих со страной-террористом россией – это факт.

Ну, вот не знаю, как теперь будет Украина жить без дипломатических отношений с Мали… Всегда хотел побывать на лазурных пляжах Мали, известных на весь мир! А поддержка Украины Мали после полномасштабного вторжения россии занимает одну из ведущих позиций, конкурируя с США, Польшей, Великобританией, Германией…

Как жить дальше????

Кстати, практическим по всем вопросам, связанным с Украиной Мали в ООН воздерживалась. Возможно, с этого дня будет голосовать против, вместе с россией, Кубой, Китаем, КНДР, Беларусью и Эритреей. И, что же это если не геополитическая катастрофа! Ужас!

Ну, ничего, главное, что с Туарегской народной республикой ?у нас всё неплохо складывается.

Кстати, если кто не знал, то в августе 2022 Шогель Кокалла Майга перенёс инсульт. Не знаю, зачем вам эта информация нужна, но пускай будет.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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